Эстония не допустит лыжников из России и Белоруссии к соревнованиям

Эстония отказалась принять россиян и белорусов на лыжных турнирах Эстония не допустит лыжников из России и Белоруссии к соревнованиям

Москва13 ноя Вести.Министерство культуры Эстонии уведомило Международную федерацию лыжного спорта о том, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к соревнованиям, которые проводятся на территории республики, сообщила телерадиокомпания ERR.

Министерство культуры Эстонии заявило в письме, направленном Международной федерации лыжного спорта, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут участвовать в соревнованиях на территории Эстонии говорится в сообщении

Как отмечает ERR, в начале сентября Международная федерация лыжного спорта ослабила ограничения для спортсменов из России и Белоруссии: если прежде претендентам требовалась тщательная проверка биографии и связей, то теперь достаточно подтвердить так называемый "нейтральный статус".

В письме эстонского ведомства, которое приводит телерадиокомпания, позиция правительства изложена так: соревнования с участием российских и белорусских спортсменов не могут проводиться на территории страны. Там напомнили, что Эстония входит в число государств, наиболее активно поддерживающих Украину, и допуск россиян и белорусов противоречил бы этой линии.

В предстоящем зимнем сезоне Эстония не примет этап Кубка мира по лыжным гонкам. При этом с 18 по 24 января в эстонском Отепя запланирован чемпионат мира среди юниоров и спортсменов до 23 лет по лыжным видам спорта, а в феврале должен пройти чемпионат мира по биатлону.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в условиях незаконных ограничений со стороны ряда стран Россия будет спокойно и по всем направлениям добиваться своих интересов, а также легальным путем отстаивать интересы российских спортсменов на международной арене.