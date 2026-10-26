В Эстонии задумались об отказе от участия в Олимпиаде из-за спортсменов из РФ В Эстонии допустили отказ от участия в ОИ из-за российских спортсменов

Москва26 окт Вести.Эстония может отказаться от участия в Олимпийских играх из-за возвращения на соревнования спортсменов из России. Об этом заявил глава МИД страны Маргус Цахкна на заседании Совета по иностранным делам ЕС.

Скоро мы поднимем вопрос о том, будем ли мы сами участвовать в Олимпийских играх цитирует министра портал Postimees

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) был восстановлен в правах. Международный Олимпийский комитет (МОК) также дал рекомендации допустить спортсменов из РФ и Белоруссии на международные турниры под национальными флагом и гимном.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что отечественные спортсмены начали готовиться к летней Олимпиаде-2028 года в Лос-Анджелесе. По его словам, участие в этих Играх для России имеет особое историческое значение, поскольку две предыдущие Олимпиады в Лос-Анджелесе прошли без советских спортсменов.