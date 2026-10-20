Российские спортсмены готовятся к Олимпиаде 2028 года, заявил Дегтярев Дегтярев: Россия начала подготовку к Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Москва20 окт Вести.Российские спортсмены приступили к подготовке к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам главы Минспорта, участие в Олимпиаде имеет для России особое историческое значение, поскольку две предыдущие Олимпиады в Лос-Анджелесе прошли без советских спортсменов. Как напомнил Дегтярев, в 1932 году СССР еще не входил в Международный олимпийский комитет (МОК), а Игры 1984 года советская сборная бойкотировала.

Таким образом, у нас исторический шанс туда поехать, и все к этому идет, начались отборы. В МОК мы восстановлены, готовимся сказал министр

Олимпийский комитет России (ОКР) был восстановлен в правах в июле 2026 года. МОК также дал рекомендации допустить спортсменов из РФ и Белоруссии на международные турниры под национальными флагом и гимном.