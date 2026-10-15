В США заявили о возможных сдвигах по допуску российских атлетов на ОИ-2028 Спецпосланник Трампа позитивно оценил перспективы участия олимпийцев РФ на ОИ-28

Москва15 окт Вести.Перспективы устранения барьеров на пути участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года вызывают оптимизм. Об этом сообщил спецпредставитель США по глобальным партнерствам Паоло Замполли в беседе с ТАСС.

Американский дипломат рассчитывает на формирование устойчивого механизма, который позволит обеспечить полноправное выступление россиян на предстоящих летних Играх в Лос-Анджелесе.

Замполли курирует эти вопросы в структуре Государственного департамента и Белого дома.

Летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 14-30 июля 2028.

Ранее Нидерланды не стали выдавать визы для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой из-за того, что спортсменок посчитали "угрозой международным отношениям". Именно на этом турнире разыгрываются "путевки" на ОИ.

По словам министра спорта Михаила Дегтярева, Олимпийский комитет России обратится в МОК и World Gymnastics с просьбой лишить чемпионат в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпиаде.