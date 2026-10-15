Спецпосланник США заявил, что готов прибыть в РФ ради договоренностей по спорту

Спецпосланник США заявил о готовности прибыть в РФ для договоренностей по спорту Спецпосланник США заявил, что готов прибыть в РФ ради договоренностей по спорту

Москва15 окт Вести.Спецпредставитель США по глобальным партнерствам посол Паоло Замполли готов прибыть в Москву ради достижения каких-то осязаемых результатов вроде договоренностей, касающихся сферы спорта. Об этом он заявил ТАСС.

Если есть серьезная цель и поддержка со стороны надлежащих каналов, то, да, я бы поехал в Москву. Но я не заинтересован в поездке просто ради того, чтобы сделать фотографию. Заинтересован в том, чтобы посмотреть, можно ли добиться чего-то полезного заявил дипломат, работающий в структуре как Белого дома, так и Госдепартамента США

1 сентября министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Паоло Замполли. Стороны обсудили вопрос участия российских атлетов в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Встреча прошла в Бишкеке.

По словам Дегтярева, российская сторона использует любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики.