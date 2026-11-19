Захарова: МИД проработает поручение Путина по визам США для атлетов из России

МИД проработает поручение Путина по визам США для российских атлетов Захарова: МИД проработает поручение Путина по визам США для атлетов из России

Москва19 ноя Вести.МИД прорабатывает поручение президента Владимира Путина обеспечить получение виз США российскими олимпийцами и паралимпийцами для участия в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Как и любое поручение президента, оно взято в проработку приводит РИА Новости слова Захаровой

Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Президент паралимпийского движения России Павел Рожков в ходе доклада напомнил о сложностях в получении американских виз российскими олимпийцами и паралимпийцами.

Путин поручил провести по линии МИД работу по получению американских виз перед Олимпиадой-2028​​​.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут 14-30 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Затем с 15 по 27 августа 2028 года в США пройдут Паралимпийские игры.