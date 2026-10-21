Рожков: РФ сможет принять участие практически во всей программе Паралимпиады Рожков: Россия сможет принять участие практически во всей программе Паралимпиады

Москва21 окт Вести.Российские спортсмены смогут принять участие практически во всей программе Паралимпиады-2028. Об этом заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков в интервью ИС "Вести".

По его словам, в настоящий момент идет подготовка к Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе.

По предварительным нашим расчетам, мы сможем принять участие практически по всей программе, программе паралимпийских, за исключением, вероятно, есть проблемы с игровыми видами спорта. Потому что окончательное решение соответствующей Международной федерацией не принято, а там очень тоже жесткая система отбора рассказал Рожков

По всем остальным видам программы, где такой многоступенчатый отбор не предусмотрен, российские паралимпийцы выступают очень успешно, подчеркнул собеседник.

Летние Паралимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 15 по 27 августа.

Ранее также сообщалось, что США выдали визу Рожкову в связи с необходимостью подготовки к Паралимпиаде-2028.