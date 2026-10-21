Названа причина паузы в переговорах России с Азиатским Паралимпийским комитетом Глава ПКР Рожков объяснил, почему затянулись переговоры с азиатским комитетом

Москва21 окт Вести.Окончательное решение об участии российских паралимпийцев в соревнованиях невозможно пока принять из-за обязательных критериев отбора в определенных видах спорта. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

По его словам, руководство Азиатского Паралимпийского комитета не видит преград для участия российских спортсменов. Однако ПКР на данный момент не может принять окончательное решение.

Мы сейчас пока принять окончательное решение не можем, потому что в каждой дисциплине паралимпийской есть свои критерии отбора на Паралимпийские игры… В пауэрлифтинге обязательное требование – участвовать в трех континентальных чемпионатах и трех чемпионатах мира. Наши спортсмены участвовали в европейских соревнованиях, успешно выступали, и сегодня нет решения Международного Паралимпийского комитета о зачете данного соревнования… Поэтому мы пока на паузе объяснил Рожков

Ранее глава ПКР сообщил, что российским паралимпийцам нужно перейти в Азиатскую федерацию, так как в странах Европы к спортсменам из России относятся предвзято.