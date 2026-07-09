Москва9 июлВести.Глава Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Павел Рожков заявил NEWS.ru, что российским паралимпийцам нужно перейти в Азиатскую федерацию, так как в странах Европы к спортсменам из РФ относятся предвзято.
По его словам, у паралимпийцев есть проблемы с вопросами логистики, получением виз в Европу и безопасностью.
Все это затрудняет участие в международных соревнованиях, прежде всего по отбору к Паралимпийским играм. …Конечно, прежде всего переход в Азию вызван этимпояснил Рожков
Он отметил, что в Азиатском паралимпийском комитете (АПК) не против перехода ПКР.
Я в прошлом году был на Азиатских играх. Проговаривали с многими странами, они не против, если Россия перейдет в Азиатский паралимпийский комитет. …Президент АПК (Маджид Рашед – ред.)… подтвердил, что двери открыты, и Россия может в любое время принять решение о переходеуказал Рожков
Он добавил, что Россию на генассамблеях Международного паралимпийского комитета в основном поддерживают стран Азии, Африки и Латинской Америки.