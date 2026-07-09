В Паралимпийском комитете объяснили, почему нужно перейти в Азиатскую федерацию Глава паралимпийцев: переход в Азиатскую федерацию нужен из-за отношения Европы

Москва9 июл Вести.Глава Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Павел Рожков заявил NEWS.ru, что российским паралимпийцам нужно перейти в Азиатскую федерацию, так как в странах Европы к спортсменам из РФ относятся предвзято.

По его словам, у паралимпийцев есть проблемы с вопросами логистики, получением виз в Европу и безопасностью.

Все это затрудняет участие в международных соревнованиях, прежде всего по отбору к Паралимпийским играм. …Конечно, прежде всего переход в Азию вызван этим пояснил Рожков

Он отметил, что в Азиатском паралимпийском комитете (АПК) не против перехода ПКР.

Я в прошлом году был на Азиатских играх. Проговаривали с многими странами, они не против, если Россия перейдет в Азиатский паралимпийский комитет. …Президент АПК (Маджид Рашед – ред.)… подтвердил, что двери открыты, и Россия может в любое время принять решение о переходе указал Рожков

Он добавил, что Россию на генассамблеях Международного паралимпийского комитета в основном поддерживают стран Азии, Африки и Латинской Америки.