Глава паралимпийцев РФ получил визу США для подготовки к Паралимпиаде-2028 США дали визу главе паралимпийцев России в рамках подготовки к Паралимпиаде

Москва10 июл Вести.США выдали визу президенту Паралимпийского комитета России (ПКР) Павлу Рожкову в связи с необходимостью подготовки к Паралимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу комитета.

Ранее Рожков был назначен руководителем национальной делегации на летние Паралимпийские игры 2028 года в США.

...Рожков получил визу США. С целью обеспечения подготовки к участию национальной сборной в Играх глава ПКР посетит мероприятия, проводимые оргкомитетом Паралимпийских игр и Международным паралимпийским комитетом - семинары, инспекционные визиты и рабочие встречи говорится в сообщении

В частности, на встречах будут обсуждаться организационные работы, связанные с размещением делегаций, медициной, аккредитацией и логистикой.

Ранее Рожков говорил, что в связи с отбором к Паралимпиаде российским паралимпийцам нужно перейти в Азиатскую федерацию, так как в странах Европы к спортсменам из РФ относятся предвзято. Он отмечал, что в Азиатском паралимпийском комитете (АПК) не против перехода ПКР.