ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели

Уиткофф и Кушнер скоро могут приехать в Москву ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели

Москва10 окт Вести.Представители США спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие дне недели.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Уточняется, что детали встречи будут согласованы позже.

Такая вероятность, действительно, есть сказал собеседник агентства

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет рада визиту американских представителей. Он отметил, что этот визит может состояться позднее в октябре.