Москва10 октВести.Представители США спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие дне недели.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Уточняется, что детали встречи будут согласованы позже.
Такая вероятность, действительно, естьсказал собеседник агентства
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет рада визиту американских представителей. Он отметил, что этот визит может состояться позднее в октябре.