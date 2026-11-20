Попытки вытеснить Россию из мирового спорта обречены на провал, заявили в МИД Захарова: РФ – великая спортивная держава, попытки изолировать ее обречены

Москва20 ноя Вести.Любые попытки вытеснить Россию из мирового спорта обречены на провал. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Москва продолжит последовательно защищать интересы отечественного спорта и оказывать необходимую помощь российским национальным федерациям и командам.

Наша страна была и остается великой спортивной державой, а любые попытки изолировать или вытеснить ее из глобального спорта бесперспективны и заведомо обречены на провал подчеркнула Захарова

Она указала, что идею сохранения неполитизированного спорта разделяет большинство государств мира.

Ранее стало известно, что Норвегия с 16 ноября ограничила въезд на свою территорию для спортсменов из России и Белоруссии. Шведская миграционная служба также отказалась выдавать визы российским спортсменам и официальным лицам для участия в соревнованиях.