В Норвегии позитивно восприняли выступление российского лыжника Волкова Норвежский журналист рассказал об отношении к российскому спортсмену

Москва24 ноя Вести.К российскому лыжнику Сергею Волкову на соревнованиях в Норвегии отнеслись положительно.

Об этом РИА Новости заявил норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.

Думаю, все восприняли участие Волкова в соревнованиях в Бейтостелене очень положительно. Все прошло в уважительной и дружелюбной атмосфере для всех участников, включая самого Волкова сказал Сальтведт

По словам журналиста, такое же отношение местные спортсмены продемонстрировали и к другому российскому лыжнику - Савелию Коростелеву - во время его выступлений в прошлом сезоне.

Ранее Волков получил индивидуальный нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), хотя власти страны ввели ограничения на въезд российских спортсменов для участия в соревнованиях

На соревнованиях россиянин занял 22-е место в гонке на 15 км свободным стилем, а также не смог преодолеть квалификацию спринта классическим стилем.

Ранее стало известно, что Волков может перейти в сборную Словении.