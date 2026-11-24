Москва24 нояВести.К российскому лыжнику Сергею Волкову на соревнованиях в Норвегии отнеслись положительно.
Об этом РИА Новости заявил норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.
Думаю, все восприняли участие Волкова в соревнованиях в Бейтостелене очень положительно. Все прошло в уважительной и дружелюбной атмосфере для всех участников, включая самого Волковасказал Сальтведт
По словам журналиста, такое же отношение местные спортсмены продемонстрировали и к другому российскому лыжнику - Савелию Коростелеву - во время его выступлений в прошлом сезоне.
Ранее Волков получил индивидуальный нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), хотя власти страны ввели ограничения на въезд российских спортсменов для участия в соревнованиях
На соревнованиях россиянин занял 22-е место в гонке на 15 км свободным стилем, а также не смог преодолеть квалификацию спринта классическим стилем.
Ранее стало известно, что Волков может перейти в сборную Словении.