Непряева финишировала шестой в гонке на 10 км с раздельным стартом в Муонио

Непряева пришла шестой в гонке на 10 км с раздельным стартом на турнире в Муонио Непряева финишировала шестой в гонке на 10 км с раздельным стартом в Муонио

Москва15 ноя Вести.Российская лыжница Дарья Непряева заняла шестое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем с раздельным стартом на предсезонном турнире в финском Муонио.

Россиянка, которая участвует в состязаниях в нейтральном статусе, пробежала дистанцию в 10 км за 28 минут 47,6 секунды.

Первое место в гонке заняла спортсменка из Финляндии Вильме Рюттю, которая пришла к финишу на 38,7 секунды раньше. Серебро взяла немка Пиа Финк (+8,4 секунды). Бронза досталась лыжнице из Австрии Терезе Штадлобер (+8,9).

Старшая сестра Дарьи - олимпийская чемпионка Игр-2022 в Пекине Наталья Терентьева - в гонке участия не принимала. Ранее Терентьева не смогла пробиться в полуфинал соревнований в спринте в Муонио.