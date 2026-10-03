Москва3 октВести.Россиянка Аделия Петросян стала серебряным призером турнира серии "Челленджер" Trialeti Trophy в Батуми в женском одиночном катании.
Сумма за короткую и произвольную программы составила 204,16 балла (68,42+135,74). Первое место у эстонки Нины Петрыкиной (205,94; 74,69+131,25), третье у россиянки Анны Фроловой (203,21; 73,31+129,90).
Для Петросян турнир в Батуми стал первым после ухода из группы Этери Тутберидзе. На Олимпийских играх в Италии она заняла шестое место.
Напомним, ранее ISU допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.