Фигуристка Петросян завоевала серебро на турнире "Челленджер" в Грузии

Петросян взяла серебро в соревновании одиночниц на турнире "Челленджер" в Грузии Фигуристка Петросян завоевала серебро на турнире "Челленджер" в Грузии

Москва3 окт Вести.Россиянка Аделия Петросян стала серебряным призером турнира серии "Челленджер" Trialeti Trophy в Батуми в женском одиночном катании.

Сумма за короткую и произвольную программы составила 204,16 балла (68,42+135,74). Первое место у эстонки Нины Петрыкиной (205,94; 74,69+131,25), третье у россиянки Анны Фроловой (203,21; 73,31+129,90).

Для Петросян турнир в Батуми стал первым после ухода из группы Этери Тутберидзе. На Олимпийских играх в Италии она заняла шестое место.

Напомним, ранее ISU допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.