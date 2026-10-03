Фигуристка Аделия Петросян сообщила, что у нее есть проблемы со здоровьем

Фигуристка Петросян рассказала о проблемах со здоровьем Фигуристка Аделия Петросян сообщила, что у нее есть проблемы со здоровьем

Москва3 окт Вести.Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о своих проблемах со здоровьем. По ее словам, у нее есть достаточно вопросов, которые нужно решить.

По здоровью есть достаточно много моментов, которые нужно решить. Надо дождаться конца сезона рассказала она журналистам

Аделии Петросян - 19 лет. На Олимпийских играх в Италии она заняла шестое место в женском одиночном катании. Спортсменка трижды становилась чемпионкой России и трижды побеждала в финале Гран-при России.

На международном турнире Trialeti Trophy в Грузии она заняла второе место. Сумма за короткую и произвольную программы составила 204,16 балла (68,42+135,74). Этот турнир стал ее первым международным соревнованием после Олимпиады.