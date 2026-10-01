Москва1 окт Вести.Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась после выступления в короткой программе на турнире Trialeti Trophy в Батуми (Грузия), что довольна процессом набора формы, об этом спортсменка рассказала журналистам.

Я довольна, как набирается форма, потому что все идет гладко, примерно так, как я хочу - по нарастающей. И я надеюсь, что к главным стартам смогу набрать для себя оптимальную форму сказала фигуристка

Для Аделии это был первый международный старт после Олимпиады-2026 и перехода к новому тренеру - Инне Гончаренко. В прокате она набрала 68,42 балла. Несмотря на то, что в программе были мелкие технические недочеты (например, вместо тройного тулупа получился двойной), сама спортсменка оценила динамику набора формы позитивно.

Спортсменка надеется набрать оптимальную форму к главным стартам сезона.

Ранее Петросян сообщила, что на хорошей ноте рассталась с тренерским штабом Этери Тутберидзе.