Фигуристка Фролова взяла золото в короткой программе на этапе Гран-при России Фигуристка Анна Фролова выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Москва17 окт Вести.Фигуристка Анна Фролова показала лучший результат в короткой программе на стартовом этапе Гран-при России. За свое выступление спортсменка получила 74,70 балла.

Второй стала Камилла Нелюбова с 70,89 балла, которая исполнила тройной аксель. Третью позицию заняла Елизавета Куликова, набравшая 69,23 балла.

Серебряная медалистка чемпионата России Софья Муравьева, выступавшая без тренера, допустила ошибки и оказалась пятой с результатом 63,21 балла. После проката фигуристка не смогла сдержать слезы.

Ранее российские фигуристы завоевали семь медалей, из которых две - золотые, на турнире серии "Челленджер" в Токио. Чемпионами соревнований, завершившихся 6 сентября, стали Владислав Дикиджи в одиночном катании и дуэт Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. В турнире спортивных пар россияне заняли весь призовой пьедестал.