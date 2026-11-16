Фигуристка Трусова стала второй на этапе Гран-при в США

Российская фигуристка Трусова выиграла серебро на этапе Гран-при ISU в США Фигуристка Трусова стала второй на этапе Гран-при в США

Москва16 ноя Вести.Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) стала серебряным призером этапа Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в США. Соревнования проходили в городе Эверетт, штат Вашингтон.

Представительница России набрала по сумме двух программ 213,90 балла. За короткую программу Трусова получила 74,24 балла, а за произвольную – 139,66 балла.

Первое и третье места достались спортсменкам из Японии. Победу одержала Ами Накаи с общим результатом 236,81 балла, а бронзовым призером соревнований стала Рино Мацуикэ – она набрала за две программы 211,63 балла.

Еще одна фигуристка из России, Аделия Петросян, заняла шестое место, хотя после короткой программы была четвертой.

Игнатовой 22 года. Она выступает в одиночном катании и является серебряной медалисткой Олимпийских игр 2022 года, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.

Игнатова первой в истории выполнила на соревнованиях под эгидой ISU три четверных прыжка – лутц, тулуп и флип. Болельщики называют ее Королевой четверных.

Ранее Александра Игнатова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае.