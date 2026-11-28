Фигуристка Горбачева стала пятой на заключительном этапе гран-при в Японии

Фигуристка Горбачева заняла пятое место на гран-при в Японии Фигуристка Горбачева стала пятой на заключительном этапе гран-при в Японии

Москва28 ноя Вести.Российская фигуристка Алина Горбачева заняла пятое место на заключительном, шестом этапе международной серии Гран-при в Токио, набрав по итогам двух программ 193,87 балла. Ее соотечественница Аделия Петросян стала седьмой с результатом 186,90 балла.

Победу одержала представительница Южной Кореи Син Чжи А (219,02 балла). Серебро завоевала японка Монэ Тиба (214,57), лидировавшая после короткой программы. Бронзу получила Ю Ён из Южной Кореи (199,99).

По итогам этапа определились шесть участниц финала Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). В их число вошли японки Монэ Тиба, Мао Симада и Ами Накаи, россиянка Александра Игнатова (Трусова), эстонка Нина Петрыкина и представляющая Грузию Анастасия Губанова.

Финал серии пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе с сезона-2026/27.