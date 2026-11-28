Радионова прокомментировала прокат Горбачевой на этапе Гран-при ISU в Токио Радионова считает, что последствия операции сказались на прокате Горбачевой

Москва28 ноя Вести.Фигуристка Алина Горбачева еще не набрала оптимальную форму после операции и продемонстрировала на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Японии не тот прокат, который хотела показать. Об этом ТАСС заявила бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова.

Россиянка стала пятой на этапе Гран-при в Токио. В произвольной программе Горбачева допустила падения на каскаде и вне прыжков в прокате. Ранее она перенесла операцию и проходила долгое восстановление.

Не знала, в какой форме Алина подходила к этапу. Понятно, что это не тот прокат, который она хотела показать. Сейчас основная подготовка будет к чемпионату России, чтобы попытаться отобраться на главные старты. Начало сложное для нее. Думаю, у Алины сказываются еще последствия операции сказала Радионова

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный состав участников чемпионата страны, который пройдет с 17 по 20 декабря в Челябинске на льду арены местного хоккейного клуба "Трактор".

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