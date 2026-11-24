Трусова и Петросян выступят на ЧР по фигурному катанию, Валиева - нет Опубликован состав участников чемпионата России по фигурному катанию

Москва24 ноя Вести.Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в своем Telegram-канале опубликовала предварительный состав участников чемпионата страны.

Соревнования пройдут с 17 по 20 декабря в Челябинске на льду арены местного хоккейного клуба "Трактор". В женском одиночном катании заявлены серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (до замужества - Трусова) и участница Олимпиады в Турине Аделия Петросян. Камила Валиева, недавно вернувшаяся в спорт после отбытия дисквалификации, в число участников не попала.

Кроме Игнатовой и Петросян, в женском турнире выступят: Злата Буря, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова. Мария Захарова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Камилла Нелюбова, Агата Петрова, Лидия Плескачева, Любовь Рубцова, Ксения Синицына, Дина Хуснутдинова, Алиса Юрова, Вероника Яметова.

У мужчин заявлены: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Артем Ковалева, Марк Кондратюк, Иван Конихин, Лев Лазарев, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Илья Неретин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский Евгений Семененко, Илья Строганов, Николай Угожаев, Арсений Федотов.

В танцах на льду заявлены: Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

В парном катании выступят: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Андрей Рудь, Анна Карпук/Илья Миронов, София Диана Касинс/Александр Брегей, Анна Ляшенко/Петр Алексеенко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Таисия Шербинина/Артем Петров.