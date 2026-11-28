Москва28 нояВести.Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества – Трусова) стала единственной представительницей России, сумевшей отобраться в финал международной серии Гран-при по фигурному катанию.
Последний, шестой этап соревнований, прошел в Токио. Алина Горбачева заняла на нем пятое место. Шансы на выход в финал также сохранял Владислав Дикиджи, однако россиянин занял седьмое место и не смог пройти квалификацию.
Соперницами Игнатовой в финале станут японки Монэ Тиба, Мао Симада и Ами Накаи, эстонка Нина Петрыкина и представительница Грузии Анастасия Губанова. Турнир состоится в китайском Чунцине с 10 по 12 декабря.
22-летняя Игнатова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года и бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. В нынешнем сезоне она вернулась к соревнованиям после рождения ребенка.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к международным турнирам в нейтральном статусе с сезона-2026/27.