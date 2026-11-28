Фигуристка Трусова будет единственной россиянкой в финале Гран-при в Японии

Фигуристка Трусова стала единственной россиянкой, вышедшей в финал Гран-при ISU Фигуристка Трусова будет единственной россиянкой в финале Гран-при в Японии

Москва28 ноя Вести.Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества – Трусова) стала единственной представительницей России, сумевшей отобраться в финал международной серии Гран-при по фигурному катанию.

Последний, шестой этап соревнований, прошел в Токио. Алина Горбачева заняла на нем пятое место. Шансы на выход в финал также сохранял Владислав Дикиджи, однако россиянин занял седьмое место и не смог пройти квалификацию.

Соперницами Игнатовой в финале станут японки Монэ Тиба, Мао Симада и Ами Накаи, эстонка Нина Петрыкина и представительница Грузии Анастасия Губанова. Турнир состоится в китайском Чунцине с 10 по 12 декабря.

22-летняя Игнатова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года и бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. В нынешнем сезоне она вернулась к соревнованиям после рождения ребенка.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к международным турнирам в нейтральном статусе с сезона-2026/27.