Горбачева идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при в Японии

Алина Горбачева стала третьей в короткой программе этапа Гран-при в Японии Горбачева идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при в Японии

Москва27 ноя Вести.Россиянка Алина Горбачева заняла третье место после короткой программы на заключительном, шестом этапе международной серии Гран-при, который проходит в Токио.

За свое выступление Горбачева получила 71,48 балла. Лидирует японская фигуристка Монэ Тиба с результатом 77,12 балла, второе место занимает представительница Республики Корея Син Джиа, набравшая 75,31 балла.

Еще одна российская спортсменка, Аделия Петросян, после короткой программы идет восьмой с 65,28 балла.

Произвольную программу участницы представят 28 ноября.

С текущего сезона Международный союз конькобежцев разрешил российским фигуристам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный состав участников чемпионата страны, который пройдет с 17 по 20 декабря в Челябинске на льду арены местного хоккейного клуба "Трактор".

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