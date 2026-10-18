Россиянка Алина Горбачева выиграла турнир по фигурному катанию в Будапеште Российская фигуристка Горбачева победила на турнире в Венгрии

Москва18 окт Вести.Российская фигуристка Алина Горбачева победила на турнире серии "Челленджер" в Будапеште.

Россиянка лидировала уже после короткой программы, за которую набрала 73,02 балла. За произвольную программу она получила 130,33 балла и заняла первое место с результатом 203,35 балла, значительно опередив соперниц.

Второе место досталось представительнице Румынии Юлии Саутер (179,92 балла), а третьей стала спортсменка из Швейцарии Кимми Репонд (178,86 балла).

19-летняя Алина Горбачева выступает в одиночном катании. На турнире в Венгрии она была единственной представительницей России. Для Алины это первый выход на лед после перенесенной травмы и операции.

Турниры серии "Челленджер" по фигурному катанию проводятся под эгидой Международного союза конькобежцев с 2014 года как дополнение к серии Гран-при по фигурному катанию. Участники, занявшие на турнире с 1 по 5 место, получают более высокие баллы в международном рейтинге фигуристов, чем участники обычных международных соревнований.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова впервые за пять лет победила на международном турнире.