Фигуристка Плескачева выиграла этап Гран-при России в Омске с 220,28 балла

Фигуристка Плескачева победила на этапе Гран-при России в Омске Фигуристка Плескачева выиграла этап Гран-при России в Омске с 220,28 балла

Москва15 ноя Вести.Победу на этапе Гран-при России по фигурному катанию, который принимает Омск, одержала Лидия Плескачева, набравшая по сумме двух программ 220,28 балла.

Второй результат показала Мария Захарова - 213,68 балла. Третьей стала Софья Муравьева с 204,15 балла.

Плескачевой 16 лет. В ее активе значатся победа на этапе Гран-при России в Красноярске, серебряная и бронзовая награды первенства России, а также серебро юниорского финала Гран-при России.

Позднее в воскресенье, 15 ноября, свои произвольные программы представят фигуристы-одиночники и спортивные пары.