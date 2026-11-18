Пропустившие этап в Финляндии фигуристы смогут выступить в Токио ISU предоставит российским фигуристам приоритет при замене на Гран-при Японии

Москва18 ноя Вести.Российские фигуристы, которые не выступят на этапе международной серии Гран-при в Финляндии из-за визовых ограничений, получат преимущественное право на замену участников этапа в Японии. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Нейтральные спортсмены, которые не смогут принять участие в этапе Гран-при в Финляндии, будут иметь первоочередное право заменить любого снятого с соревнований спортсмена на Гран-при Японии, если таковой будет говорится в заявлении организации

В понедельник в Финляндии вступили в силу новые ограничения на выдачу рабочих виз гражданам России, фактически лишившие российских спортсменов возможности въехать в страну.

Во вторник Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила, что фигуристы пропустят соревнования в Хельсинки, запланированные на 20-21 ноября. Следующий этап серии пройдет в Токио с 27 по 29 ноября.

В заявке на финский этап значились одиночник Евгений Семененко и три спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что действия финской стороны – пример неонацизма.