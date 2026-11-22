Олимпийский чемпион Траньков: нет нейтральных спортсменов - нет вечеринки

Траньков высказался о недопуске россиян на Гран-при в Финляндии Олимпийский чемпион Траньков: нет нейтральных спортсменов - нет вечеринки

Москва22 ноя Вести.Олимпийский чемпион Максим Траньков высказался по поводу поста Международного союза конькобежцев (International Skating Union, ISU) в соцсетях, который поздравил Андреаса Нордебака с дебютной для Швеции медалью Гран-при в мужском одиночном катании.

Траньков дал понять, что отсутствие россиянина Евгения Семененко оказало влияние на распределение призовых мест на этапе Гран-при ISU в Финляндии.

Нет нейтральных спортсменов - нет вечеринки. В любом случае, поздравляю отметил Траньков

Российских фигуристов не пустили в Финляндию на этап международной серии Гран-при из-за ограничений в отношении российских граждан.

В мужском одиночном катании собирался выступать двукратный чемпион России Евгений Семененко. Однако на сайте ISU сообщается, что российские фигуристы, которые не смогли выступить на этапе международной серии Гран-при в Финляндии из-за визовых ограничений, получат преимущественное право на замену участников этапа в Японии.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle заявила, что Евросоюзу нужно ввести единые визовые ограничения для спортсменов из России.