В Белоруссии выявили схему передачи номеров российских операторов на Украину МВД Белоруссии: выявлена схема передачи номеров российских операторов на Украину

Москва28 сен Вести.В Белоруссии правоохранители выявили схему передачи номеров российских операторов на Украину. В разных регионах республики были задержаны пять пособников украинских колл-центров, трое из которых – несовершеннолетние, сообщила пресс-служба МВД страны.

Задержанные создавали и администрировали Telegram-сообщества, участники которых, так называемые дропы, предоставляли абонентские номера российских операторов сотовой связи. Затем их отправляли на Украину для регистрации аккаунтов в мессенджерах, мошеннических звонков, фишинговых рассылок говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что всего таким образом аферисты передали более 2,5 тыс. номеров.

К настоящему моменту стражам порядка известно о 38 людях, которые причастны к этой преступной схеме, либо осведомлены о ней. По местам их жительства уже прошли обыски.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное организованной группой. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в МИД России раскрыли, какие фирмы проигнорировали предупреждения России об активности мошеннических колл-центров на Украине и продолжали их поддерживать.