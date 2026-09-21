Москва21 сен Вести.Власти стран Запада, а также руководство IT-гигантов Microsoft, Google и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) проигнорировали предупреждения России об активности мошеннических колл-центров на Украине и продолжали их поддерживать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В беседе с РИА Новости она раскрыла, что сообщения об активности телефонных преступников на Украине были направлены в Интерпол еще в 2020 году.

Не секрет, что ряд стран – США, Нидерланды, Эстония, ФРГ и другие - и американские IT-гиганты - Microsoft, Google, Meta и другие – продолжали поддерживать противоправную деятельность украинских колл-центров пояснила Захарова

Ранее один из бывших сотрудников подобного центра рассказал, что на Украине они могут зарабатывать до 1 миллиарда долларов в месяц. Обманывают преступники жителей европейских и других стран. На эти страны приходится более 60% пострадавших от деятельности телефонных мошенников.