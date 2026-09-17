Москва17 сен Вести.Больше половины (60%) из всех жертв украинских мошеннических колл-центров составляют граждане Европы и США, однако на Западе на это никак не реагируют. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Украина стала лидером по работе мошеннических колл-центров во всей Европе​​​. По данным доклада, эти колл-центры имеют оборот в миллиард долларов в месяц, и в них работают до 125 тысяч человек. При этом лишь около 40% жертв - это россияне. Остальные 60% - это жители европейских стран и США заявил он на заседании постоянного совета ОБСЕ

По словам дипломата, западные страны предпочитают не замечать, что жертвами украинских мошеннических схем становятся в том числе их собственные граждане.

Верховная рада 16 сентября приняла закон, вводящий уголовную ответственность за организацию мошеннических колл-центров и кражу данных. По оценке бывшего депутата Рады Спиридона Килинкарова, в эту сферу вовлечены тысячи человек, приобретших значительный опыт в мошеннических схемах. По его мнению, даже в случае задержания они смогут легко откупиться от спецслужб, учитывая уровень коррупции на Украине.