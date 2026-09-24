В КГБ Белоруссии сообщили о предотвращении диверсии на территории РФ

КГБ Белоруссии пресек подготовку диверсии на территории России В КГБ Белоруссии сообщили о предотвращении диверсии на территории РФ

Москва24 сен Вести.Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии совместно с российскими спецслужбами пресекли деятельность группы, которая готовила диверсию на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что действия преступников координировались с территории Украины. Группа лиц планировала использовать Белоруссию, как транзитный пункт. Здесь диверсанты должны были получить средства связи, оборудование и беспилотные летательные аппараты.

Полученные материалы оперативно переданы российской стороне. Реализация диверсионного замысла сорвана на стадии подготовки. Несколько фигурантов задержаны уточнили в КГБ

Расследования дела продолжается, спецслужбы устанавливают всех причастных к подготовке диверсии.

Ранее в Донецкой Народной Республике был обнаружен схрон с оружием, который оставили отступающие силы ВСУ. В ФСБ России указали, что такие схроны используются для проведения диверсий.