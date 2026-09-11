Украинские силовики задержали подозреваемых в переправке украинцев в Белоруссию

СБУ задержали подозреваемых в переправке украинцев в Белоруссию Украинские силовики задержали подозреваемых в переправке украинцев в Белоруссию

Москва11 сен Вести.Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция усилили контроль за попытками жителей Черниговской области незаконно попасть в Белоруссию, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что украинская полиция и СБУ усилили контроль по недопущению бегства украинцев в Белоруссию.

Задержано несколько человек по подозрению в переправке людей через границу поделился источник

Ранее Украина ввела специальный пограничный режим вдоль границы с Россией и Белоруссией. В пределах одного километра от границы запрещен свободный въезд, пребывание и проживание лиц.