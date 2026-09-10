Украина объявила о введении специального режима вдоль границы с РФ и Белоруссией

Украина вводит специальный режим на границе с Россией и Белоруссией Украина объявила о введении специального режима вдоль границы с РФ и Белоруссией

Москва10 сен Вести.Украинский кабмин утвердил введение специального пограничного режима вдоль границы с Россией и Белоруссией, сообщает Госпогранслужба Украины на своем сайте.

Уточняется, что в пределах одного километра от границы запрещен свободный въезд, пребывание и проживание лиц. Кроме того, устанавливается запрет на осуществление работ, не связанных с боевыми действиями, обороной или охраной госграницы.

На период действия военного положения на земельных участках шириной 1 километр вдоль линии государственной границы с Российской Федерацией и Белоруссией устанавливается специальный пограничный режим следует из заявления

В ведомстве объяснили причину введения таких мер необходимостью решить срочные вопросы, касающиеся усиления обороноспособности страны и "возможного использования территории Белоруссии для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях Украины".

Ранее агентство Reuters написало, что Украина после ударов ВС России по объектам военной инфраструктуры в Одессе фактически осталась без доступа к морю.