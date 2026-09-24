В Белоруссии опровергли сообщение о предотвращении диверсии на территории РФ

В Белоруссии опровергли срыв диверсии на территории РФ силами КГБ республики В Белоруссии опровергли сообщение о предотвращении диверсии на территории РФ

Москва24 сен Вести.Распространенное ранее сообщение о предотвращении диверсии на территории России силами сотрудников КГБ Белоруссии, которые якобы задержали преступников внутри республики, оказалось ложным. Об этом сообщил Telegram-канал "Народный антифейк".

Первоначальным источником информации стал поддельный канал пресс-службы белорусского ведомства. Авторы ложной информации с декабря 2025 года работали над тем, чтобы их подделка выглядела максимально реалистично.

КГБ Беларуси 24/7 проводит работу по нейтрализации угроз национальной безопасности. Тем не менее, сообщение про "разоблаченную ДРГ" не соответствует действительности и является фейком. Вброс сделали глубокой ночью, чтобы максимально затруднить журналистам проверку информации уточнили авторы канала "Народный антифейк"

Поддельный Telegram-канал белорусского ведомства был создан в прошлом году вместе с фейковым сайтом. Также злоумышленники зарегистрировали YouTube-канал, где для придания легитимности публиковали официальные видеорепортажи о деятельности спецслужб Белоруссии из официальных источников.