В Белоруссии заявили об отсутствии намерений наступать на соседние страны ГШ Белоруссии: Минск не планирует наступления, учения проводятся для проверки

Москва15 сен Вести.Белоруссия не рассматривает наступательные действия, поэтому рассуждения о том, что Минск якобы готовится к нападению на соседние страны, беспочвенны. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь - первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

Мы не рассматриваем никакие наступательные действия, и в этой связи различные рассуждения, обсуждения и тематика, которая будет подниматься, что Вооруженные силы Беларуси якобы готовятся к наступлению на соседние страны, абсолютно беспочвенны и не имеют под собой никаких реальных направлений, реальных результатов приводит его слова пресс-служба Минобороны РБ

Он также пояснил, что командно-штабные учения Западного оперативного командования проводятся в Белоруссии с целью проверки того, насколько войска готовы действовать в современных условиях ведения боевых действий.