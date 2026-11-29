Москва29 ноя Вести.Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин в интервью ИС "Вести" заявил, что лишение Канады права на проведение двух турниров в рамках этапов Кубка мира из-за позиции правительства в отношении россиян - это мудрое и взвешенное решение.

В следующем году в Канаде должны были пройти этапы Кубка мира по прыжкам в воду и синхронному плаванию​​​. Однако правительство страны решило не выдавать визы российским и белорусским спортсменам. Международная федерация плавания (World Aquatics) приняла решение о переносе турниров.

Сегодняшнее мудрое и взвешенное решение со стороны руководства World Aquatics о переносе нескольких международных мероприятий по водным видам спорта в другие страны из-за ограничения по выдаче виз российским спортсменам - это плодотворная, поэтапная работа со стороны президента нашей Федерации Дмитрия Мазепина и президента World Aquatics Хусейна Аль-Мусаллама. На протяжении долгого времени последовательные переговоры дали такой результат отметил генеральный секретарь Федерации

Соревнования по прыжкам в воду будут перенесены в Мексику, а турнир по синхронному плаванию временно исключен из календаря до выбора нового места проведения.