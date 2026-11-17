Третьяк: в 2027 году должны быть сдвиги в вопросе участия россиян в турнирах

В ФХР ожидают сдвига в вопросе участия россиян в турнирах в 2027 году Третьяк: в 2027 году должны быть сдвиги в вопросе участия россиян в турнирах

Москва17 ноя Вести.В 2027 году могут произойти сдвиги в плане участия россиян в международных турнирах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Федерации хоккея Россия (ФХР) Владислав Третьяк.

Так он прокомментировал заявление Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске россиян на молодежный чемпионат мира в Канаде.

Сегодня, наверное, у Международной федерации головная боль – это Канада. Они поэтому все свои мысли, все свои решения, все свои дела сейчас они [направят], чтобы только вот этот вопрос решать или не решать, как они сейчас бы сделали. Поэтому в Германия у нас еще есть время, и они пока не трогают этот вопрос. Но я думаю, что как начнется чемпионат, если он начнется в Канаде, то, наверное, уже в новом году будут сдвиги отметил Третьяк

Ранее IIHF сообщила, что российские хоккеисты не будут участвовать в молодежном чемпионате мира в Канаде из-за позиции Оттавы по поводу виз. Лишать страну права на проведение турнира международная федерация отказалась.

В свою очередь, президент IIHF Франц Райндль заявил о поддержке участия сборной России в международных соревнованиях.