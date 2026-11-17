Москва17 ноя Вести.Федерация хоккей Канады находится под давлением собственного правительства. Так президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал ИС "Вести" отказ канадских властей выдавать визы россиянам на чемпионат мира.

Федерация хоккея Канады находится под давлением своего правительства. И премьер-министр Канады уже дважды сделал заявление, что ни один спортсмен любого вида спорта, ни в командных видах спорта не будет участвовать ни в одних соревнованиях в Канаде, пока не закончатся боевые действия. Это получается, что в том числе и хоккеисты, в том числе и те хоккеисты, у которых есть визы сказал он

Ранее Третьяк заявил, что отказ в выдаче виз российским хоккеистам является нарушением прав человека.

В Канаде сообщили, что не намерены пускать российских игроков для участия в молодежном чемпионате мира, а те, у кого есть действующие визы, также не смогут принять участие в турнире даже в нейтральном статусе.