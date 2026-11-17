В Федерации хоккея РФ уверены, что МОК должен наказать IIHF Третьяк: МОК должен наказать IIHF за недопуск россиян на чемпионат в Канаде

Москва17 ноя Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять "какие-то решения" в качестве наказания для Международной федерации хоккея (IIHF) за недопуск россиян на молодежный чемпионат мира в Канаде. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.

Он отметил, что ФХР уже обратилась к министру спорта РФ с просьбой написать в МОК обращение.

Президент сказал, что действительно международные федерации, вот по хоккею, находятся под давлением правительства и мешают политику со спортом. Они ущемляют права человека, нарушают Олимпийскую хартию, и все законы, которые действуют в Международной федерации, они сами нарушают. Поэтому, конечно, мы попросили министра спорта, чтобы он направил МОК, что это вопиющее нарушение, что Международная федерация не выполняет решения суда. И поэтому сегодня Международный олимпийский комитет должен принять какие-то решения в качестве наказания заявил Третьяк

Ранее IIHF объявила, что российская сборная по хоккею не будет выступать на молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде, из-за позиции властей этой страны.

Позже спортивный юрист Сергей Алексеев заявил, что из-за этого инцидента Федерация хоккея России имеет высокие шансы добиться крупных штрафов для Международной федерации хоккея и Федерации хоккея Канады.