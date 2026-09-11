World Aquatics обязала страны гарантировать визы россиянам для соревнований World Aquatics обязала страны гарантировать визы атлетам из РФ для соревнований

Москва11 сен Вести.Международная федерация плавания (World Aquatics) обязала страны, принимающие соревнования под эгидой организации, гарантировать визы российским спортсменам.

В ходе форума "Экспобаскет" об этом сообщил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин. Его слова приводит пресс-служба Росконгресса.

Мы добились от World Aquatics решения на президиуме о том, что страны, которые берут на себя проведение больших международных стартов, должны обязательно подписать согласие, что правительство стран не будет мешать российским и белорусским спортсменам получать визы сказал Габдуллин

Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что сборные России по хоккею на траве возвращаются в международный спорт с флагом и гимном. Соответствующая решение приняла Международная федерация хоккея на траве (FIH).