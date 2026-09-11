Москва11 сенВести.Международная федерация плавания (World Aquatics) обязала страны, принимающие соревнования под эгидой организации, гарантировать визы российским спортсменам.
В ходе форума "Экспобаскет" об этом сообщил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин. Его слова приводит пресс-служба Росконгресса.
Мы добились от World Aquatics решения на президиуме о том, что страны, которые берут на себя проведение больших международных стартов, должны обязательно подписать согласие, что правительство стран не будет мешать российским и белорусским спортсменам получать визысказал Габдуллин
Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что сборные России по хоккею на траве возвращаются в международный спорт с флагом и гимном. Соответствующая решение приняла Международная федерация хоккея на траве (FIH).