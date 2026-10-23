Заслуженный мастер спорта Иванушкин рассказал о развитии хоккея с мячом в РФ Заслуженный мастер спорта Иванушкин призвал популяризировать хоккей с мячом в РФ

Москва23 окт Вести.15-й суперкубок России по хоккею с мячом – доказательство подъема престижа соревнований по этой дисциплине. Об этом ИС "Вести" рассказал первый вице-президент Федерации хоккея с мячом России, заслуженный мастер спорта Евгений Иванушкин.

Он отметил, что нужно придавать значимость турнирам по хоккею с мячом, которые проходят в России.

Этот кубок – доказательство того, что мы поднимаем престиж внутрироссийских соревнований, таких как Кубок России, как Суперкубок, которые были, к сожалению, утрачены. Те турниры, которые у нас в России происходят, нам нужно придать им значимость рассказал Иванушкин

Президент Международной федерации хоккея с мячом Хенрик Нильсон покинул пост из-за разногласий по поводу возвращения российских и белорусских команд на международные соревнования. До этого стало известно, что ЧМ по дисциплине в 2027 году был отменен из-за неучастия РФ и Белоруссии, а также финансовых трудностей у других команд.