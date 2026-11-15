Москва15 ноя Вести.Возвращение сборной России по хоккею на международные турниры поспособствует развитию этого вида спорта во всем мире, поскольку даст атлетов, на которых можно равняться. Такое мнение высказал тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев.

Возвращение сборной России на международную хоккейную арену очень важно для развития детского и юношеского хоккея в России, да и всего мирового хоккея цитирует его РИА Новости

Собеседник агентства подчеркнул, что дети должны видеть, как играют сильнейшие, вдохновляться ими и мечтать присоединиться к национальной сборной. Самое главное, подчеркнул Игнатьев, подрастающее поколение должно понимать, что спорт объединяет, а не разделяет, и что великие победы начинаются именно с детских мечтаний.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27​​​. Однако премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не выдаст визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира. Федерации хоккея ряда других стран в свою очередь приняли решение бойкотировать матчи против команды из РФ, но не отказываются от других состязаний турнира.