Москва28 окт Вести.Россия рада решению международной федерации тяжелой атлетики (IWF) провести чемпионат мира (ЧМ) 2030 в Москве.

Этим с ИС "Вести" поделился президент Федерации тяжелой атлетики России Дмитрий Хомяков.

По его словам, Россия прошла длительный путь налаживания контактов с международной федерацией.

В итоге нашу заявку рассмотрели. Когда мы узнали то, что ее одобрили, мы испытали нереальные такие сложные, положительные эмоции. Мы были рады тому, что все-таки Международная федерация рассмотрела город Москву для проведения Чемпионата мира и сейчас остается только подготовиться и сделать все на очень высоком уровне