Москва27 окт Вести.Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Хомяков в интервью ИС "Вести" рассказал, как России удалось завоевать доверие международной федерации (IWF) и получить право на проведение чемпионата мира (ЧМ) в 2030 году.

В течение длительного периода ФТАР выстраивала правильные коммуникации с международной федерацией, и внутри страны было проведено очень много инициатив. И проведение соревнований вышло совершенно на другой уровень. То есть IWF увидела, что мы можем и как мы можем. И понятно, что сейчас она нам доверяет и понимает, что, если чемпионат мира будет у нас, то мы сделаем его лучшим чемпионатом мира, который когда-либо проходил рассказал Хомяков

Он добавил, что российская федерация тяжелой атлетики проделала большую работу и была рада тому, что ее заявка на проведение чемпионата мира в 2030 году была одобрена.

Ранее профессор кафедры спортивной медицины Российского университета спорта "ГЦОЛИФК" Александр Мирошников рассказал, что в России уже началась подготовка к проведению чемпионата мира.