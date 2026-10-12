Мазепин: World Aquatics рассмотрит проведение ЧМ в Москве или Санкт-Петербурге

Мазепин заявил, что World Aquatics готова рассмотреть проведение ЧМ в России Мазепин: World Aquatics рассмотрит проведение ЧМ в Москве или Санкт-Петербурге

Москва12 окт Вести.Президент Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам готов рассмотреть возможность проведения чемпионата мира в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом заявил лава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.

По его словам, Хусейн Аль-Мусаллам пригласил его на заключительный этап Кубка мира по плаванию в Астане.

[Хусейн Аль-Мусаллам] сказал, что готов рассматривать проведение чемпионата мира в России сказал Мазепин

11 августа сообщалось, что российский пловец Иван Кожакин занял второе место в финальном заплыве чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже на дистанции 100 метров брассом. Выступление российских артистов в ЧЕ стало первым за последние пять лет.