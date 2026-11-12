В городах-миллионниках России могут появиться новые центры водных видов спорта Мазепин: рассчитываем, что в ряде городов будут новые центры водных видов спорта

Москва12 ноя Вести.В городах-миллионниках в ближайшие годы могут появиться новые центры водных видов спорта. Об этом рассказал председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Он отметил, что в России не хватает дворцов водных видов спорта, чтобы провести чемпионат России по четырем видам.

Эта задача на следующие годы, и президент эту задачу поддержал… Конечно, мы говорим о крупных городах, потому что нужно построить бассейн не просто для того, чтобы его построить, и он был и однократно или двукратно использовался, а для того, чтобы он работал 24/7. Для этого такие спортивные большие стадионы, они строятся в крупных городах, поэтому мы рассчитываем, что в городах-миллионниках такой центр или несколько появятся сказал Мазепин

Ранее председатель ФВВСР сообщил, что президент Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам готов рассмотреть возможность проведения чемпионата мира в Москве или Санкт-Петербурге.