В ФВВСР заявили о желании не раз услышать гимн России на ЧМ в Пекине Член президиума ФВВСР Фесиков заявил о желании услышать гимн РФ на ЧМ в Пекине

Москва11 ноя Вести.Впереди у отобранной сборной в рамках чемпионата России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге основной старт – чемпионат мира в Пекине. Член президиума Федерации водных видов спорта России (ФВВСР), призер Олимпийских игр Сергей Фесиков заявил ИС "Вести" о надежде на то, что на этих соревнованиях не раз будет звучать российский гимн.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде состоится с 1 по 6 декабря в Пекине.

Впереди основной старт — чемпионат мира в Пекине, состав уже отобран. Мы понимаем, что сейчас остается финальная стадия — три недели подготовки. Из них пять дней на озере Круглом, на федеральной базе, где наши спортсмены соберутся, подготовятся, получат всю необходимую экипировку и уже поедут на адаптационный сбор в Китай… Надеюсь, вся страна будет болеть, переживать, поддерживать, подгонять наших спортсменов. И мы не раз увидим наш флаг и услышим наш гимн. А самое главное, что мы его будем петь все вместе. Это долгожданное событие. И, конечно же, мы все ждем его сказал Фесиков

По его словам, в ходе чемпионата России в Санкт-Петербурге родились новые чемпионы.

Эмоции блещут даже и на шестой день… Турнир удался однозначно. Спортсмены проявили себя, появились молодые звездочки, появились молодые дарования… Я понимаю, что молодежь сейчас к Олимпиаде будет только набирать, набирать, и на каждом старте ее будет становиться все больше. И в то же время это большой звоночек для наших ветеранов, для наших спортсменов, которые уже думают о том, что они старожилы. Нет, это здоровая конкуренция, и она действительно порождает результат. Поэтому классный праздник – шесть дней великолепного плавания. Я думаю, что и болельщики, и спортсмены получили удовольствие отметил Фесиков

Ранее пловец Кирилл Пригода рассказал о подготовке к чемпионату мира в Пекине. Для него участие в чемпионате РФ было необязательным, однако оно стало подготовительным к международному турниру.