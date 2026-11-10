Пловец Колесников заявил, что после ЧМ в Пекине начнется подготовка к ОИ

Пловец Колесников рассказал о планах подготовки к ОИ-2028 Пловец Колесников заявил, что после ЧМ в Пекине начнется подготовка к ОИ

Москва10 ноя Вести.Двукратный призер Олимпийских игр по плаванию, чемпион мира Климент Колесников в комментарии ИС "Вести" заявил, что после соревнований в Пекине начнется подготовка к Олимпийским играм 2028 года.

Колесников ранее выступил на отборочных соревнованиях Чемпионата России на короткой воде.

Прогресс улучшать можно до бесконечности. Проплыл, отобрался, поеду плыть полтинник на чемпионате мира сообщил он

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде будет проходить с 1 по 6 декабря 2026 года в Пекине.

Сезон получается немножко подготовительный перед тем, как готовиться серьезно к летним чемпионатам мира и задавать темп, ритм, энергетику всю на сезон 2028 года к Олимпиаде добавил Колесников

В свою очередь руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков отметил, что российские спортсмены тренируются, чтобы отлично показать себя на международном уровне.