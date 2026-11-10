Пловчиха Дарья Клепикова о чемпионате России: я смогла проплыть с травмой Пловчиха Клепикова о чемпионате России: я смогла проплыть с травмой

Москва10 ноя Вести.Пловчиха Дарья Клепикова обрадовалась, что смогла отобраться на чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Пекине, несмотря на травму. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

8 ноября Клепикова финишировала второй на 100-метровке вольным стилем. 10 ноября на дистанции 100 метров баттерфляем воронежская спортсменка также завоевало "серебро".

По словам спортсменки, в рамках отборочного чемпионата России в Санкт-Петербурге перед ней стояла одна задача – войти в сборную страны.

Для меня сейчас важно было отобраться, что я в целом и сделала. Мы поставили акцент всего лишь на две дистанции: 100 [метров] вольный стиль, 100 [метров] баттерфляй. Я везде проплыла по отбору, поэтому теперь будем готовиться уже к чемпионату мира отметила Клепикова

Она призналась, что на соревнованиях "придерживала" себя.

Не так давно получила травму, поэтому, конечно, я себя придерживала. И у меня неподходящая форма, но все равно я рада, что смогла с такими трудностями – с травмой – проплыть, отобраться. Надеюсь, я сейчас смогу быстро восстановиться уже к чемпионату мира добавила она

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде состоится с первого по шестое декабря 2026 года в Пекине.

Ранее пловец Андрей Минаков в беседе с ИС "Вести" предсказал преображение сборной России на чемпионате мира. Он отметил, что молодые спортсмены "выгрызают" свои результаты.